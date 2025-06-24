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В конгрессе США запретили своим работникам использовать WhatsApp

FT: палата представителей США запретила своим работникам использовать WhatsApp
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Brian Snyder/Reuters

Палата представителей Конгресса США предостерегла своих работников от использования WhatsApp. Об этом сообщает Financial Times.

Главный административный директор Палаты представителей Кэтрин Шпиндор в электронном письме для сотрудников рекомендовала отказаться от данного мессенджера из-за рисков в вопросах конфиденциальности.

Работникам запретили скачивать или оставлять приложение на лэптопах и мобильных устройствах Палаты представителей с 30 июня. Тех сотрудников, у кого уже установлен WhatsApp, попросили его удалить.

Недавно Таганский суд Москвы назначил мессенджеру WhatsApp штраф в размере 3,5 млн рублей за распространение информации, подлежащей ограничению. Речь идет о распространении сообщений о торговле алкогольными напитками.

В феврале уже WhatsApp оштрафовали сначала на 3,5 млн, а затем на 17 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент.

Ранее глава Минцифры Шадаев посоветовал чиновникам перейти на мессенджер Max.

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