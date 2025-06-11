В России оштрафовали WhatsApp на 3,5 млн рублей

Суд в Москве назначил штраф в 3,5 млн рублей мессенджеру WhatsApp

Таганский суд Москвы назначил мессенджеру WhatsApp штраф в размере 3,5 млн рублей за распространение информации, подлежащей ограничению. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«WhatsApp LLC признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

По данным ТАСС, речь идет о распространении сообщений о торговле алкогольными напитками.

В феврале уже WhatsApp оштрафовали сначала на 3,5 млн, а затем на 17 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент.

Также сообщалось, что московский суд оштрафовал компанию Apple на 3 млн рублей за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Ранее Telegram оштрафовали на 4 млн рублей.