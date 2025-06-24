Удары США по Ирану поставили под угрозу сближение Брюсселя и Вашингтона

WP: атака США по Ирану отодвинула украинский конфликт на второй план для НАТО

Атака США по Ирану отодвинула украинский конфликт на второй план на саммите НАТО в Гааге. Об этом пишет The Washington Post.

Сообщается, что перед этим представители стран Североатлантического альянса несколько месяцев кропотливо работали над устранением разногласий между странами Евросоюза и Вашингтоном и добивались консенсуса по вопросу о повышении ежегодных военных расходов стран до требуемых американским президентом Дональдом Трампом 5% ВВП.

«Теперь саммит НАТО будет полностью посвящен вмешательству самого мощного союзника Европы в расширяющийся конфликт за пределами евроатлантического региона», — говорится в материале.

Предполагается, что на саммите союзники попытаются удержать США от дальнейшего участия в конфликте с Ираном во избежание эскалации. При этом они постараются избежать поднимать спорный вопрос о судьбе и роли украинского президента Владимира Зеленского.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что предстоящий саммит Североатлантического альянса никак не повлияет на позицию о необратимости членства Украины.

Саммит НАТО состоится в Гааге 24–25 июня. Его темами станут вопросы сдерживания и обороны. Основная цель встречи — побудить государства — члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Ранее в Белом доме сообщили о главной цели участия Трампа в саммите НАТО.