Рютте заверил, что саммит НАТО не изменит позиции о необратимости членства Украины

Генсек Рютте: саммит НАТО в Гааге не изменит позицию о членстве Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что предстоящий саммит Североатлантического альянса никак не повлияет на позицию о необратимости членства Украины. Его слова приводит «Европейская правда».

«В прошлом году [на саммите НАТО] в Вашингтоне союзники согласились, что Украина находится на необратимом пути в НАТО», – указал Рютте.

Он подчеркнул, что по договоренности с союзниками этот принцип останется в силе и после предстоящего саммита в Гааге.

Саммит состоится 24–25 июня в Гааге. Его темами станут вопросы сдерживания и обороны. Основная цель встречи — побудить государства – члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Сообщалось, что страны-члены не будут упоминать о возможном членстве Украины в военном блоке, однако рассмотрят инициативу включения расходов на поддержку республики в заданную цель трат на оборону в 5% от ВВП.

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