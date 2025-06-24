Израильские военные не комментируют заявление о прекращении огня с Ираном

NYT: военные Израиля не комментируют заявление Трампа о прекращении огня с Ираном

Представитель израильских военных отказался комментировать заявление президента США Дональда Трампа, что Израиль и Иран договорились прекратить огонь. Об этом сообщила американская газета The New York Times (NYT).

«Представитель израильских военных отказался комментировать заявление Трампа о прекращении огня», — говорится в материале газеты.

При этом в ВС Израиля сообщили, что рано утром во вторник перехватили три беспилотника, запущенных из Ирана в сторону израильской территории.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны конфликта договорились о прекращении огня. По его словам, спустя 24 часа мир будет приветствовать «официальное окончание 12-дневной войны». При этом сначала обе стороны закончат свои операции.

По данным Reuters, Иран согласился на прекращение огня с Израилем при посредничестве Катара.

Обе стороны официально не комментировали слова американского президента о достигнутой договоренности.

Ранее в Тегеране произошли новые взрывы.