Вице-президент США назвал цель американских ударов по Ирану

Целью американских ударов по Ирану было уничтожение ядерной программы исламской республики. Об этом этом в интервью телеканалу Fox News заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

Отвечая на вопрос журналиста о возможности смены режима в Иране, Вэнс подчеркнул, что миссией США было уничтожить ядерные объекты и ядерную программу Ирана, что и было сделано.

При этом вице-президент отметил, что хотя Вашингтон и поддерживает по всему миру «борцов за свободу», но целью США в Иране было именно уничтожение ядерных объектов.

24 июня Вэнс заявил, что Иран после нанесенных Соединенными Штатами ударов больше не сможет создавать ядерное оружие.

В тот же день агентство Bloomberg сообщило, что Военно-воздушные силы США намеренно избегали поражения исследовательских реакторов во время атаки на иранский ядерный комплекс, расположенный в Исфахане.

В ночь на 22 июня президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о нанесении ударов американскими военно-воздушными силами по трем ядерным объектам Ирана, основным из которых был завод по обогащению урана Фордо. Этот объект, содержащий зал с центрифугами, защищен стометровой скалой и слоем железобетона, что делает его практически неуязвимым для воздушных бомбардировок.

Ранее Трамп прокомментировал заявления Медведева о ядерном оружии для Ирана.