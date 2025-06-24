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Вице-президент США заявил об уничтожении ядерной программы Ирана

Вэнс: Иран больше не сможет создавать ядерное оружие
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Ken Cedeno/Reuters

Иран после нанесенных Соединенными Штатами ударов больше не сможет создавать ядерное оружие. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По его словам, американские атаки уничтожили возможность иранцев обогащать уран до необходимых 90%. Кроме того, Иран не может превратить этот уран в ядерное оружие.

Вэнс назвал осуществленные по иранским ядерным объектам удары «успехом миссии» США и уничтожением ядерной программы Тегерана.

24 июня агентство Bloomberg сообщило, что Военно-воздушные силы США намеренно избегали поражения исследовательских реакторов во время атаки на иранский ядерный комплекс, расположенный в Исфахане.

В ночь на 22 июня президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о нанесении ударов американскими военно-воздушными силами по трем ядерным объектам Ирана, основным из которых был завод по обогащению урана Фордо. Этот объект, содержащий зал с центрифугами, защищен стометровой скалой и слоем железобетона, что делает его практически неуязвимым для воздушных бомбардировок.

Ранее Трамп прокомментировал заявления Медведева о ядерном оружии для Ирана.

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