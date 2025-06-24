Axios сообщил, что США уведомили Иран о готовности возобновить переговоры по ядерной программе

США сообщили Ирану, что готовы возобновить переговоры по иранской ядерной программе. Об этом пишет американский портал Axios со ссылкой на источник.

«После атаки Иран направил Белому дому сообщение о том, что не будет проводить дальнейших атак. Белый дом ответил, что не будет принимать ответных мер на иранскую атаку и что США готовы возобновить переговоры с Ираном», — говорится в сообщении.

После этого продолжились переговоры между США и Израилем, а также между Катаром и Ираном с целью согласования условий прекращения огня и времени его начала, добавил Axios.

Шестой раунд переговоров о ядерной программе между Тегераном и Вашингтоном должен был состояться 15 июня в Маскате, но 13 июня Израиль начал свою операцию против Ирана.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны конфликта договорились о прекращении огня. По его словам, спустя 24 часа мир будет приветствовать «официальное окончание 12-дневной войны». При этом сначала обе стороны закончат свои операции.

Ранее в Тегеране произошли новые взрывы.