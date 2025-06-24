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Axios сообщил, что США уведомили Иран о готовности возобновить переговоры по ядерной программе

Axios: США готовы возобновить переговоры с Ираном по ядерной программе
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vchal/Shutterstock/FOTODOM

США сообщили Ирану, что готовы возобновить переговоры по иранской ядерной программе. Об этом пишет американский портал Axios со ссылкой на источник.

«После атаки Иран направил Белому дому сообщение о том, что не будет проводить дальнейших атак. Белый дом ответил, что не будет принимать ответных мер на иранскую атаку и что США готовы возобновить переговоры с Ираном», — говорится в сообщении.

После этого продолжились переговоры между США и Израилем, а также между Катаром и Ираном с целью согласования условий прекращения огня и времени его начала, добавил Axios.

Шестой раунд переговоров о ядерной программе между Тегераном и Вашингтоном должен был состояться 15 июня в Маскате, но 13 июня Израиль начал свою операцию против Ирана.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны конфликта договорились о прекращении огня. По его словам, спустя 24 часа мир будет приветствовать «официальное окончание 12-дневной войны». При этом сначала обе стороны закончат свои операции.

Ранее в Тегеране произошли новые взрывы.

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