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Зеленский рассказал о решении по совместному производству БПЛА с Британией

Зеленский заявил, что договорился со Стармером о совместном производстве БПЛА
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Christophe Ena/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером обсудил развитие оборонного сотрудничества и совместное производство беспилотников. Об этом украинский лидер написал на своей странице в социальной сети X.

«Мы обсудили развитие сотрудничества в оборонной сфере. Сотрудничество в этой области позволит Украине получать стабильное финансирование важных проектов, в частности, производства беспилотников-перехватчиков и беспилотных летательных аппаратов большой дальности. Есть хороший результат сегодняшней встречи — дополнительное решение о совместном производстве», — сообщил Зеленский.

По его мнению, это укрепит как Украину, так и Великобританию.

Помимо этого, они обсудили вопрос противовоздушной обороны Украины.

«У нас также есть договоренности на этот счет», — добавил украинский президент.

21 июня Зеленский сообщал, что Украина разрабатывает дроны для защиты от российских БПЛА.

Ранее сообщалось, что ВСУ создают «Линию дронов».

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