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Зеленский сообщил, что Украина разрабатывает дроны для защиты от российских БПЛА

Зеленский: Украина разрабатывает дроны-перехватчики
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Evgeniy Maloletka/AP

Украина разрабатывает дроны-перехватчики. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в ночном видеообращении в Telegram-канале.

Он рассказал, что соответствующие дроны нужны для отражения российских атак, которые в последнее время, по его словам, стали значительно масштабнее.

«Мы также отдельно работаем над перехватывающими дронами, которые должны улучшить защиту от дронов Shahed», — сказал Зеленский.

Ранее о том, что Украина начала работу над созданием «охотника за российскими дронами», сообщало агентство Bloomberg.

На этой неделе украинский лидер рассказал о разработке во время выступления на специальном заседании лидеров G7 во вторник.

«Сейчас мы работаем над разработкой и развертыванием беспилотников-перехватчиков, чтобы защитить от «шахедов» наши города. Наши города, а значит, и ваши. И нам нужно дополнительное финансирование на их производство; точные цифры предоставит наша команда. И это — новые перехватчики — важно как для Европы, так и для Индо-Тихоокеанского региона, и для Японии, и для Канады, и для Соединенных Штатов», — цитирует Зеленского украинское издание NV.

Ранее сообщалось, что ВСУ создают «Линию дронов».

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