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В МИД анонсировали скорые переговоры с США по «раздражителям»

Рябков: третий раунд переговоров РФ и США состоится в обозримой перспективе
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Третий раунд консультаций между Россией и США по «раздражителям» состоится в обозримой перспективе. Об этом заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью газете «Известия».

По его словам, Россия и США сняли наиболее острые проблемы по вопросам виз и делегационных обменов. Продолжается работа над возвращением российской дипсобственности в США и восстановлением прямого авиасообщения.

«Мы думаем, что третий раунд двусторонних консультаций по «раздражителям», как мы их называем, должен состояться в обозримой перспективе», — сказал он, отметив, что необходимость продолжения этих усилий признают в Белом доме.

Рябков подчеркнул, что время и место соответствующих переговоров подлежат согласованию. Российская сторона будет работать над этим, добавил он.

Второй раунд российско-американских переговоров состоялся в Стамбуле 10 апреля.

16 июня сообщалось, что встреча России и США, нацеленная на устранение раздражителей в двусторонних отношениях, была отменена по инициативе американской стороны.

Ранее в Белом доме заявили о готовности Трампа к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским.

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