В Болгарии заявили о крахе международного права на фоне ситуации в Иране

Президент Болгарии Румен Радев заявил о развале системы международного права. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Мы вступили в период, когда безопасность не гарантирована, а стабильность можно считать роскошью. Мы видим крах системы международного права со всеми его последствиями, когда легче стало использовать бомбы и ракеты», — сказал Радев, комментируя эскалацию кризиса на Ближнем Востоке.

Президент Болгарии отметил, что кризисы в международной безопасности сильно ударили по экономике, что привело к внезапному и значительному сбою в системе поставок.

По словам главы Болгарии, цены растут вопреки логике экономических рамок, и власти страны должны быть внимательны, чтобы не допустить вовлечения в конфликты, которые обостряются.

23 июня миссия ООН по установлению фактов в Иране допустила, что ликвидация Израилем иранских ученых-атомщиков является нарушением международного гуманитарного права. По мнению специалистов, заявления правительства Израиля о том, что операция нацелена только на военные цели, не соответствует действительности.

Ранее в МИД России решительно осудили удары США по Ирану.