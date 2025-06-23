Глава «Росатома» счел атаку на ядерные объекты Ирана ударом по доверию в «атомной семье»

Лихачев назвал атаку на ядерные объекты Ирана ударом по доверию в атомной семье

Атаки США и Израиля на иранские ядерные объекты нанесли удар по доверию в «мировой атомной семье». Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Он отметил, что как бы ни складывались в последние годы сложно украинская, иранская, ближневосточная и северокорейская повестки, все-таки существовало единое мнение в «мировой атомной семье о недопустимости ударов по атомным объектам.

«И вот этот консенсус, он был разрушен ночью 22 июня», — подчеркнул Лихачев.

В ночь на воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» исламская республика должна согласиться на мир.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее в Кремле заявили об огромном ударе по режиму ядерного нераспространения.