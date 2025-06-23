В Кремле заявили об огромном ударе по режиму ядерного нераспространения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по режиму ядерного нераспространения де-факто был нанесен огромный удар из-за американских ударов по территории Ирана. Его слова приводит РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что де-юре режим ядерного нераспространения существует.

«Де-факто по режиму был нанесен огромный удар этими ударами, которые прогремели на территории Ирана. Дальше это вопрос международного сообщества», — подчеркнул Песков.

В ночь на 22 июня президент Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта на территории Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее политолог назвал маловероятными удары Ирана по базам США.