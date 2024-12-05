Леонид Слуцкий раскрыл подробности сериала о Жириновском

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что Первый канал может начать съемки сериала о Владимире Жириновском в 2025 году. Его слова передает Daily Storm.

Он понадеялся, что съемочный процесс пройдет «достаточно быстро». Слуцкий признался, что команда проекта испытывает «муки творчества», поскольку пытается максимально приблизить образ политика в сериале к реальному Жириновскому.

«У нас идут серьезные споры. По некоторым вопросам решения еще не приняты окончательно. Мы могли бы поторопиться, выиграть несколько моментов, но с водой выпустить ребенка. Выиграли бы во времени, но проиграли бы в качестве», — подчеркнул парламентарий.

До этого Слуцкий признавался, что молодого политика в сериале может сыграть актер Никита Кологривый. На роль Жириновского в более зрелом возрасте, заявлял он, есть другие кандидаты. Их имена Слуцкий раскрывать не стал. Также глава ЛДПР выражал уверенность, что сериал о бывшем лидере партии будет «действительно историческим».

Жириновского не стало 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни в возрасте 75 лет.

Ранее актер Григорий Верник оценил актерскую игру отца в новом сериале.