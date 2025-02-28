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Появилось видео с Жириновским, ласкающим художника в образе собаки

В сети завирусилось видео с Жириновским, ласкающим художника в образе собаки

В сети завирусилось архивное видео с Владимиром Жириновским, в котором он подыгрывает художнику-концептуалисту Олегу Кулику в образе собаки.

На видео Жириновский подзывает к себе Кулика, и художника в наморднике подводят к политику на поводке. В ролике Кулик стоит на четвереньках и «лает» на политика, а тот в свою очередь начинает играть с ним и гладит его по голове.

Ролик был снят, поясняет Telegram-канал «Быть Дохлой Кошкой», в 1994 году.

Художник Олег Кулик считается одним из основателей российского акционизма. Его работы выставлялись в Третьяковской галерее, лондонской галерее Tate Modern, он также является участником Венецианской Биеннале, Биеннале в Сан-Паулу и других ведущих мировых выставок.

5 декабря нынешний лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий сообщал, что Первый канал может начать съемки сериала о Владимире Жириновском уже в 2025 году. Он признавался, что команда проекта испытывает «муки творчества», поскольку пытается максимально приблизить образ политика в сериале к реальному Жириновскому.

Ранее сообщалось, что в тизер «Шрека-5» попал мем блогера Максима Кузилина из Красноярска.

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