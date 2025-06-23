Политолог объяснил, какой режим в Иране устроил бы США

Вашингтон заинтересован в смене режима не только в Иране, но и в других странах Ближнего Востока, чтобы усилить в регионе прозападный курс или создать «управляемый хаос» с целью контроля над энергоресурсами. Такое мнение в интервью Life высказал политолог Никита Мендкович.

«Совершенно очевидно, что нынешняя операция связана именно с этим. Американцы стремились нанести с помощью бомбардировок непоправимый урон инфраструктуре Ирана, таким образом скомпрометировав руководство в глазах местных элит и вызвать иранские майданы», — отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что США ошиблись в оценке Ирана. Тегеран, по его словам, не только выстоял, но и укрепил свои позиции, благодаря мощному оборонно-промышленному комплексу и сплоченности общества вокруг действующей власти.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Тегеран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3», атаковав военные цели в Израиле.

В ночь на 22 июня военно-воздушные силы (ВВС) США атаковали три ядерных объекта Ирана, в том числе завод по обогащению урана Фордо.

23 июня американский лидер Дональд Трамп задался вопросом, почему бы народу Ирана не поднять восстание против местной власти, если Тегеран откажется вести дальнейшие переговоры с Вашингтоном.

Ранее эксперт спрогнозировал дальнейшее развитие конфликта на Ближнем Востоке.