Эксперт спрогнозировал дальнейшее развитие конфликта на Ближнем Востоке

Политолог Пинчук: США понимают, что втягиваться в полноценную войну на БВ нельзя

После того, как США открыто вступили в конфликт на Ближнем Востоке, все его стороны находятся в жестких ограничениях: Иран не может согласиться с выдвигаемыми ему ультиматумами, поскольку это обрушит внутриполитический режим; Израиль вынужден приносить в жертву население и инфраструктуру ради сохранения режима премьер-министра Биньямина Нетаньяху, а Штаты осознают, что в полноценную войну втягиваться нельзя. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук.

«Какой сценарий в этой связи возникает? Очевидно, что это сценарий поэтапного выпуска пара, последующих кулуарных договоренностей и попытки вывести это все на некий официальный уровень соглашений», — сказал эксперт.

Он добавил, что история с «сокрушительным ударом» США по Ирану — «про политическую картинку, но пока еще не про полноценную войну».

В ночь на 22 июня США открыто вступили в военный конфликт на Ближнем Востоке, ударив по трем ядерным объектам в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. Глава Белого дома выступил с обращением к нации: он назвал целью атак уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и прекращение ядерной угрозы.

Как сообщает телеканал NBC, администрация президента Соединенных Штатов готовится к возможному возмездию со стороны Ирана, и ближайшие 48 часов будут особенно напряженными. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили о готовности поддержать Иран по его запросу.