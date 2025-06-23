Взгляды представителей Евросоюза по многим вопросам изменились в направлении политического экстремизма. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков во время XI Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения», передает РИА Новости.

«В Евросоюзе расклады по многим вопросам существенно изменились в направлении политического экстремизма и вредоносной идеологии, которой пропитаны решения этой структуры на российском направлении», — заявил он.

По словам Рябкова, деятели ЕС, которые находятся у власти, не приносят пользы своим странам и объединению. Он добавил, что данный факт необходимо понять европейским избирателям.

Замглавы МИД отметил, что в какой-то момент у представителей Евросоюза произошло искажение восприятия окружающего мира. Одним из факторов этого процесса, по его словам, является ведение антироссийской пропаганды с помощью «мейнстримовых СМИ».

В ходе этого же выступления Рябков напомнил, что Иран имеет право на самооборону в текущей ситуации, это абсолютно легитимно.

Ранее в Тбилиси потребовали от ЕС «вернуться к европейским ценностям».