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В Тбилиси потребовали от ЕС «вернуться к европейским ценностям»

Парламентарий Папуашвили: ЕС должен вернуться к европейским ценностям
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parliament.ge

Настало время, чтобы «заинтересованные Грузией представители Евросоюза действовали по отношению к ней в рамках европейских ценностей». Об этом заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили. Слова политика цитирует газета «Взгляд», ссылаясь на его письмо, адресованное постпреду ЕС Павлу Херчинскому.

«Налицо тревожная данность, когда имя ЕС и его финансы используются для разжигания ненависти, насилия и ее пропаганды», — подчеркнул Папуашвили.

Он также привел факты нападения радикалами, финансируемыми ЕС, на депутатов правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» и журналистов.

Парламентарий выразил «сожаление» «бездействием миссии ЕС» на этот счет.

До этого Папуашвили сообщил, что Херчинский отказался дистанцироваться от финансирования экстремистских неправительственных организаций, действующих в республике.

Ранее власти Грузии усомнились в дружелюбии постпреда Евросоюза.

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