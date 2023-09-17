Страны Африки после встреч с делегацией Минобороны РФ создали военный альянс

Лидеры Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию о создании альянса коллективной обороны. В последние несколько лет во всех этих странах произошли военные перевороты, а Нигер столкнулся с угрозой интервенции. В начале сентября эти государства посещала делегация Минобороны России и обсуждала военно-техническое сотрудничество, сообщали местные СМИ. Что известно о новом альянсе — в материале «Газеты.Ru».

Мали, Буркина-Фасо и Нигер 16 сентября подписали хартию о создании Альянса государств Сахеля — организации коллективной обороны, сообщил глава переходного периода Мали полковник Ассими Гоита на своей станице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Сегодня я подписал с главами государств Буркина-Фасо и Нигера Хартию Липтако-Гурма, учреждающую Альянс государств Сахеля с целью создания архитектуры коллективной обороны и взаимной помощи на благо нашего населения», — написал временный президент Мали.

Согласно документу, «всякое посягательство на суверенитет» или атака на одного участника хартии государств Сахеля будет расцениваться как агрессия против других сторон и потребует помощи всех стран договора, включая применение военной силы.

Создание военного союза произошло на фоне встреч делегации Минобороны России с представителями руководства Мали, Буркина-Фасо и Нигера. Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров 16 сентября встретился с президентом Мали Ассими Гоитой, министром обороны Нигера Салифой Моди и главой Минобороны Мали Садио Камару. Переговоры прошли в закрытом режиме. О факте встречи сообщило государственное телевидение Мали.

31 августа Евкуров посетил Буркина-Фасо, где с президентом Ибрагимом Траоре обсудил военно-техническое сотрудничество двух стран. Известно, что речь шла в том числе о договоренности по подготовке военных летчиков Буркина-Фасо в России.

Глава российской делегации заверил Траоре в поддержке Россией властей переходного периода в Буркина-Фасо, пишет ТАСС. На следующий день делегация во главе с Евкуровым посетила Мали, пишет агентство.

10 сентября президент РФ Владимир Путин и президент переходного периода Мали Гоита провели телефонные переговоры и обсудили развитие отношений двух стран, в том числе в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также борьбу с терроризмом. 29 июля Путин заявлял, что Москва намерена развивать торгово-инвестиционное партнерство с Мали.

Военные перевороты

Во всех указанных странах в последние годы произошли военные перевороты. В Мали летом 2020 года смену власти организовал командир спецбатальона Гоита — он сверг правительство президента Ибрагима Бубакара Кейты и пришел к власти спустя год. В Буркина-Фасо 30 сентября 2022 года группа спецназа «Кобра» свергла президента Поль-Анри Сандаого Дамибу, его место занял бывший капитан вооруженных сил страны, командир «Кобры» Ибрагим Траоре.

26 июля 2023 года в Нигере командующий президентской гвардией Абурахман Чиани сместил президента Мохамеда Базума с его поста.

Страны Запада не поддержали насильственную смену власти в этих странах и стали ограничивать поддержку. В частности, МИД Франции объявил в августе о приостановке всей финансовой помощи в адрес Уагадугу.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС, входят 15 стран Африканского региона) приостановило членство Нигера, Буркина-Фасо и Мали. Кроме того, западноафриканское объединение в середине августа пригрозило Нигеру интервенцией с целью возврата к власти демократически избранного президента, а Франция высказалась в поддержку такого решения.

Мали и Буркина-Фасо поддержали мятежников в Нигере и пообещали оказать военную помощь Ниамею в случае вторжения. Власти этих государств разместили боевые вертолеты и самолеты для реагирования «на любую агрессию», а мятежники разрешили их армиям прийти на помощь, если начнутся военные действия.