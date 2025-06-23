На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог назвал маловероятными удары Ирана по базам США

Политолог Матюшенков: удары Ирана по базам США маловероятны
close
Hussein Malla/AP

Ирану есть чем ответить на атаки со стороны США, однако удары по американским военным базам пока маловероятны. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Дмитрий Матюшенков.

«Как бы неприятно для иранцев это ни было, ответная атака по местам дислокации американских военнослужащих вынудит Вашингтон продолжить наносить ответные удары по Ирану, но уже в качестве мести. <...> Вероятнее всего Иран сконцентрируется на атаках по Израилю, увеличив частоту обстрелов и количество выпускаемых ракет», — предположил эксперт.

В ночь на 22 июня США открыто вступили в военный конфликт на Ближнем Востоке, ударив по трем ядерным объектам в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. Глава Белого дома Дональд Трамп выступил с обращением к нации: он назвал целью атак уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и прекращение ядерной угрозы.

В настоящее время администрация президента Соединенных Штатов готовится к возможному возмездию со стороны Ирана. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде рассказали, ответит ли Иран на атаку США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами