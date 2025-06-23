Политолог назвал маловероятными удары Ирана по базам США

Ирану есть чем ответить на атаки со стороны США, однако удары по американским военным базам пока маловероятны. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Дмитрий Матюшенков.

«Как бы неприятно для иранцев это ни было, ответная атака по местам дислокации американских военнослужащих вынудит Вашингтон продолжить наносить ответные удары по Ирану, но уже в качестве мести. <...> Вероятнее всего Иран сконцентрируется на атаках по Израилю, увеличив частоту обстрелов и количество выпускаемых ракет», — предположил эксперт.

В ночь на 22 июня США открыто вступили в военный конфликт на Ближнем Востоке, ударив по трем ядерным объектам в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. Глава Белого дома Дональд Трамп выступил с обращением к нации: он назвал целью атак уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и прекращение ядерной угрозы.

В настоящее время администрация президента Соединенных Штатов готовится к возможному возмездию со стороны Ирана. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде рассказали, ответит ли Иран на атаку США.