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СБУ сообщила о предотвращении покушения на Дмитрия Гордона

СБУ заявила о разоблачении экс-депутата, готовившего покушение на Гордона

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Дмитрий Гордон/YouTube

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в Telegram-канале о разоблачении агентурной сети экс-нардепа от Партии регионов, чье имя не названо, которая готовила покушение на журналиста Дмитрия Гордона (признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов).

По данным силового ведомства, группировка состояла из четырех человек, которые занимались разведывательной и диверсионной деятельностью на Украине. В их планы входило организовать серию подрывов на железнодорожных путях, также они планировали покушения на украинских деятелей, включая Гордона.

В СБУ утверждают, что сеть «контролировалась ФСБ».

Всех четырех участников группировки, включая нардепа, задержали, им были предъявлены обвинения в госизмене, диверсии и теракте. В СБУ также заявили, что у них изъяли средства связи и электронные устройства «с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу России».

Гордон является популярным журналистом, ведущим программы «В гостях у Дмитрия Гордона» и основателем интернет-издания «Гордон». Он провел более тысячи интервью с политиками, деятелями культуры, спортсменами и другими выдающимися личностями.

В июле 2-й Западный окружной военный суд заочно вынес приговор в отношении Гордона. Он приговорен к 14 годам колонии общего режима за призывы к терроризму, а также за распространение недостоверных данных о российской армии.

На заседании говорилось, что уголовное дело в отношении Гордона завели в том числе из-за обнаруженных в его роликах призывов к расправе над главами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

Ранее в Госдуме раскритиковали план Гордона по прекращению конфликта на Украине.

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