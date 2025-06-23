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Япония официально подтвердила отмену визита премьера на саммит НАТО

Правительство Японии официально объявило об отмене визита Исиба на саммит НАТО
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Kim Kyung-Hoon/Pool/Reuters

Правительство Японии официально сообщило об отмене визита премьера Сигэру Исиба на саммит НАТО. Об этом заявил глава МИД Японии Такэси Ивая, передает РИА Новости.

«Планировавшийся на 24-26 июня визит премьер-министра Исибы в Гаагу, Нидерланды, для участия в саммите НАТО в связи с рядом обстоятельств отменен», — заявил он.

По словам главы МИД, он поедет на саммит вместо Исибы. Точные причины отмены визита политика неизвестны.

NHK сообщал, что премьер Японии решил отменить поездку после атаки Соединенных Штатов на ядерные объекты Ирана, а также потому что американский лидер Дональд Трамп тоже не будет присутствовать в Гааге.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что пока не принял решение по поводу поездки в Гаагу на саммит НАТО. Глава государства отметил, что вероятность этой поездки велика, но он будет решать накануне саммита.

Ранее Украину «сократили» в повестке на саммите НАТО.

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