Медведев указал США на «воровство» американской помощи на Украине

Медведев: Белый дом не хочет закрывать глаза на воровство украинцами помощи

Администрация президента США Дональда Трампа на фоне событий на Ближнем Востоке не будет закрывать глаза на воровство властей Украины. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что Вашингтону для ведения боевых действий на Ближнем Востоке понадобятся ресурсы, в первую очередь финансовые, поэтому там закрывать глаза на возможное воровство Киевом денег больше никто не станет.

«Уже первые данные аудита... американской финансовой и военной помощи показали, что профессиональные кишечные паразиты в руководстве исчезающей Украины прикарманили как минимум $12 млрд», — написал Медведев.

Накануне бывший депутат Верховной рады Олег Царев рассказал РИА Новости, что Трамп получил информацию о коррупции главы Украины Владимира Зеленского. По словам политика, Трамп получил сведения о коррупции Зеленского благодаря бывшему вице-премьеру и министру национального единства Алексею Чернышову.

Ранее вице-премьера Украины уличили в коррупции.