Сын последнего шаха Ирана призвал сменить власть в республике

Наследный принц Ирана, сын последнего шаха страны Реза Пехлеви, выступая в Париже, призвал сменить власть в республике. Об этом сообщает BFMTV.

Принц призвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи уйти в отставку.

До этого Пехлеви уже выступал с заявлением к нации, призывая народ к восстанию.

Реза Пехлеви — сын последнего шаха Ирана. Он должен был занять престол после своего отца, однако эмигрировал во Францию после революции 1979 года и сейчас является одним из главных критиков действующих властей Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин заявил о содействии России иранскому народу.