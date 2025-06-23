В НАТО недовольны поведением Писториуса в отношении шефа Пентагона Хегсета

Министр обороны Германии Борис Писториус вызвал недовольство у других членов НАТО своей попыткой надавить на шефа Пентагона Пита Хегсета по вопросу вывода войск из Европы. Об этом пишет Financial Times.

По словам собеседников издания, Писториус «надавил» на Хегсета, чтобы тот предоставил «дорожную карту» вывода американских войск из Европы.

Как следует из текста, действия министра обороны Германии вызвали недовольство в некоторых столицах стран НАТО, поскольку там сочли, что после такого поведения Вашингтон действительно начнет выводить войска с континента.

В начале марта газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщала, что США выведут из Европы до 20 тысяч военных. Один из дипломатов НАТО заявил, что он «не удивится» выводу военных США из Европы.

В свою очередь австрийская газета Exxpress писала, что страны Европы встревожены из-за плана президента Дональда Трампа вывести контингент войск Соединенных Штатов с территории континента.

Ранее министр обороны Германии назвал удар США по Ирану «хорошей новостью».