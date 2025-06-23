В Совфеде назвали причину потери интереса к Украине в НАТО

На предстоящем саммите НАТО украинская тематика отойдет в сторону из-за разворачивающегося конфликта на Ближнем Востоке. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Сергей Муратов.

«Любимое выражение западных политиков: «ничего личного, просто бизнес». Я думаю, что именно эту мысль донесут на предстоящем саммите НАТО до Зеленского, потому что альянс, как Боливар, он просто не выдержит двоих. Это закономерное развитие событий, учитывая, что сейчас происходит на Ближнем Востоке», — сказал сенатор.

Он отметил, что между странами-членами НАТО действительно нет единого мнения относительно того, какая задача для альянса сейчас считается приоритетной. По мнению Муратова, США однозначно сконцентрированы на Ближнем Востоке, а вот Европа не хочет отпускать украинскую тему, но им придется это сделать.

«Во-первых, как бы НАТО не изображал независимость, главным все равно станет тот вопрос, который назовет США. Во-вторых, если Иран примет ответные меры и приостановит все передвижение танкеров в Ормузском проливе, то прежде всего пострадают страны Европы. Вот тогда у них начнется настоящий энергетический кризис и до Украины им точно не будет никакого дела», — заключил Муратов.

Саммит НАТО пройдет 24–25 июня в Гааге. Президента Украины Владимира Зеленского пригласили, но пока не известно, принял ли он решение по поводу поездки. Вместе с тем Politico сообщает, что на саммите не будет отдельного заседания совета альянса по Украине.

Ранее в МИД России заявили, что станет гарантией для невступления Украины в НАТО.