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Политолог объяснил, почему Трамп решился нанести удары по Ирану

Политолог Матюшенков: Трамп нанес удары по Ирану ради собственных рейтингов
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Kevin Lamarque/Reuters

Нанося удары по целям в Иране, президент США Дональд Трамп пытается примерить на себя лавры мирового жандарма, демонстрируя, что при нем Америка снова стала великой страной, и, тем самым, отвлечь население страны от внутренних проблем. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Дмитрий Матюшенков.

«На самом же деле Трамп идет по одному известному в политике пути: если ты не можешь решить внутренние проблемы — демонстрируй яркую внешнеполитическую деятельность и повышай рейтинг за счет национальной гордости населения», — считает эксперт.

Однако в реальности внутреннее противостояние в США только нарастает, добавил он.

В ночь на 22 июня США открыто вступили в военный конфликт на Ближнем Востоке, ударив по трем ядерным объектам в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. Глава Белого дома выступил с обращением к нации: он назвал целью атак уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и прекращение ядерной угрозы.

Как сообщает телеканал NBC, администрация президента Соединенных Штатов готовится к возможному возмездию со стороны Ирана, и ближайшие 48 часов будут особенно напряженными. Из-за чего Тегерану понадобилось столько времени на ответ и почему его положение ухудшается с каждым днем, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Ранее в Иране рассказали, что стало с обогащенным ураном после ударов США.

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