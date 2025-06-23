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СМИ: Трамп атаковал ядерные объекты Ирана из-за «вайбов»

Rolling Stone: Трамп решил ударить по Ирану на основе вайбов, а не разведданных
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп решил атаковать ядерные объекты в Иране на основе «вайбов», а не разведданных. Об этом пишет журнал Rolling Stone со ссылкой на неназванный источник.

«Высокопоставленные чиновники не делают вид, что заявления Трампа о неминуемой ядерной угрозе основаны на чем-то ином, кроме вайбов, намеренно созданных или нет», — говорится в сообщении.

По информации источника издания, власти Соединенных Штатов не получали никаких новых данных от разведки, которые могли бы стать причиной принятого решения.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия осуждает удары США по ядерным объектам Ирана.

В ночь на 22 июня американский лидер сообщил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Путин объяснил причину обострения конфликта на Ближнем Востоке.

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