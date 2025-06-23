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Эксперт: спасти ситуацию на Ближнем Востоке может только одно

Военэксперт Михайлов: крупные мировые игроки могут снизить напряженность на БВ
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Majid Asgaripour/Reuters

Военный эксперт Евгений Михайлов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал недавние удары США по ядерным объектам Ирана. По его мнению, ситуацию могут спасти только совместные усилия сверхдержав для купирования напряженности на Ближнем Востоке.

«Очень надеюсь, что сейчас международные игроки примут определенные серьезные решения по поддержке, прежде всего, и позиции Ирана. Мы видим, что Китай, естественно, в случае падения Ирана потеряет огромную возможность по получению нефти в свою страну. Россия может приобрести проблемы у себя на Южном Кавказе, а это однозначно в подбрюшье», — отметил Михайлов.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Тегеран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3», атаковав военные цели в Израиле.

В ночь на 22 июня США открыто вступили в военный конфликт, ударив по трем иранским ядерным объектам — Фордо, Натанз и Исфахан. Глава Белого дома Дональд Трамп выступил с обращением к нации: он назвал целью атак уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и прекращение ядерной угрозы.

Как сообщает телеканал NBC, администрация президента Соединенных Штатов готовится к возможному возмездию со стороны Ирана, и ближайшие 48 часов будут особенно напряженными. Из-за чего Тегерану понадобилось столько времени на ответ и почему его положение ухудшается с каждым днем, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Ранее в МАГАТЭ рассказали, чем грозят удары по Ирану.

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