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В МАГАТЭ рассказали, чем грозят удары по Ирану

Гросси: удары по Ирану грозят разрушить глобальный режим нераспространения ЯО
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Albert Otti/Global Look Press

Удары по Ирану грозят разрушить глобальный режим нераспространения ядерного оружия (ЯО), заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Его слова передает ТАСС.

«Тяжесть этого конфликта (в Иране. — «Газета.Ru») грозит крахом глобального режима нераспространения ядерного оружия, но дипломатический путь все еще существует», — отметил Гросси.

22 июня министерство иностранных дел России заявило об ущербе глобальному режиму нераспространения, основанному на Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), из-за ударов США по ядерным объектам в Иране.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Ранее Гросси заявил, что Иран не создавал ядерную бомбу.

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