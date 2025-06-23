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В конгрессе США призвали американцев «молиться» после ударов по Ирану

Конгрессвумен Тейлор Грин призвала американцев молиться после ударов по Ирану
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Jonathan Ernst/Reuters

Член палаты представителей США, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала американцев «молиться» после ударов по ядерным объектам Ирана. На своей странице в соцсети Х она выразила надежду, что страна не подвергнется «нападению террористов».

Она призвала «объединиться и помолиться» за безопасность американцев на Ближнем Востоке.

«Давайте молиться, чтобы на нас не нападали террористы на нашей родине после того, как наша граница была открыта в течение последних четырех лет и через нее прошло более 2 миллионов мигрантов. Давайте молиться за мир», — призвала Тейлор Грин.

До этого американский генерал, экс-глава Центрального командования Вооруженных сил США Фрэнк Маккензи предупредил, что американские войска в Ираке и Сирии «безусловно уязвимы» для ударов со стороны Ирана.

В то же время генерал затруднился ответить, где Иран может атаковать. Он утверждает, что Тегеран «давно вынашивает планы» атаковать США, но эти попытки раз за разом терпели неудачу.

Ранее в Белом доме окрестили Трампа «главным миротворцем».

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