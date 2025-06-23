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Медведев предрек печальный финал для «киевских аскарид и гельминтов»

Медведев: Киев ждет расследование в Конгрессе США по итогам аудита помощи
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Киев ждет печальный финал, если в Конгрессе США решат провести расследование по итогам аудита использования американской военной помощи. Таким мнением поделился зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, «острицы с Банковой» не смогли подтвердить получение Вооруженными силами Украины (ВСУ) около 30% вооружений и техники, которые поставили США. Медведев сообщил, что эти американские «подарки» стали трофеями у «разномастных преступников» по всему миру, включая международные террористические группировки. Политик считает, что американцы начинают это тоже понимать.

«Это только начало. Если США продолжат аудит, то наверняка узнают еще много чего интересного. А значит, главного кишечного глиста с сообществом аскарид и прочих гельминтов ожидает расследование в Конгрессе», — написал Медведев.

До этого Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский оказался в крайне неприятной ситуации. Как указал российский политик, помимо проблем на фронте и сложностей внутри страны на него разозлился главный покровитель — президент США Дональд Трамп, который требует отчета о «разворованных деньгах и новой легитимации на выборах».

Ранее Медведев высказался о сроке полномочий Зеленского.

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