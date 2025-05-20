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Медведев высказался о сроке полномочий Зеленского

Медведев: Зеленский исчерпал свои полномочия
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Софья Сандурская/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе заседания Петербургского международного юридического форума заявил, что президент Украины Владимир Зеленский исчерпал свои полномочия. Его словам приводит РИА Новости.

«У этого государства (Украины — прим. ред.) нет законного руководства, поскольку действующий глава государства исчерпал свои полномочия», — заявил он.

Медведев добавил, что на данный момент Украина является квазигосударством и это необходимо учитывать во время переговорного процесса. По его мнению, это несостоявшееся и неполноценное государство.

До этого зампред Совбеза заявил, что путь безоговорочной капитуляции Украины многим в России нравится больше, чем альтернативные варианты. По словам Медведева, подобная формула мира также существует в международном праве. Он добавил, что многим в нашей стране подобный исход «нравится куда больше».

В ходе этого же выступления он назвал большой проблемой отсутствие на Украине лиц, уполномоченных на заключение мирного договора.

Ранее эксперт объяснил, каким должен быть мирный меморандум РФ и Украины.

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