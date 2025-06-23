В Европе признали, что конфликт Израиля и Ирана повлияет на Украину

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что конфликт Израиля и Ирана будет иметь прямое влияние на противостояние Москвы и Киева. Его слова по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС приводит The Guardian.

По его словам, «драматические события на Ближнем Востоке» повлияют на Украину. Он утверждает, что Россия на фоне конфликта Израиля и Ирана якобы усилила атаки на территорию республики.

Он также заметил, что ситуация на Ближнем Востоке вызывает рост цен на нефть, что ведет к увеличению поступлений в бюджет России. Глава МИД Польши выразил надежду, что на этой неделе Евросоюз утвердит очередной пакет санкций против Москвы.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал союзников в Европе использовать все доступные дипломатические инструменты, чтобы «принудить» Россию к переговорам.

Ранее в Германии пообещали не забывать об Украине на фоне конфликта Израиля и Ирана.