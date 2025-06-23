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В Европе заявили, что США больше не являются движущей силой НАТО

Politico: США не являются движущей силой НАТО
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Gerry Broome/AP

США больше не являются движущей силой ни НАТО, ни европейской безопасности, пишет газета Politico на высокопоставленного французского военного.

Авторы пишут, что президент США Дональд Трамп чуть не вышел из НАТО во время своего первого срока, а сейчас стал еще более непредсказуемым.

«Преимущество американского лидерства в том, что оно было настолько превосходным, масштабным и доброжелательным, что никто не мог его оспорить: оно навело порядок на игровую площадку, не возникало вопроса о том, кто принимает решения», — говорится в публикации.

До этого NHK сообщал, что премьер-министр Японии Сигэру Исиба мог отказаться от участия в саммите НАТО из-за ударов США по Ирану.

Саммит НАТО состоится в Гааге 24–25 июня. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что пока не принял решение по поводу поездки в Гаагу на саммит НАТО.

Ранее Украину «сократили» в повестке на саммите НАТО.

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