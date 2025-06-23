Дипломат рассказал о главной причине атаки США по Ирану

Соединенные Штаты вмешались в конфликт на Ближнем Востоке, поскольку Израиль оказался на грани поражения. Об этом РИА Новости заявил экс-посол Ирана в Германии Сейед Хоссейн Мусавиан.

«Израиль не только проиграл в своей десятидневной операции против Ирана, но и оказался на грани поражения», — обратил внимание дипломат.

По словам Мусавиана, в противном случае Соединенные Штаты не стали бы вмешиваться в ближневосточный конфликт.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир. При этом в самой Исламской Республике утверждают, что удары США не нанесли значительный урон ее объектам.

Ранее сообщалось, что Трамп одобрил удар по Ирану во время игры в гольф.