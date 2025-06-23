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В Иране задержали трех украинских разведчиков

Mashreghnews: трое украинских разведчиков задержаны в иранском Исфахане
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WANA/Reuters

Спецслужбы Ирана задержали трех агентов украинской разведки в городе Исфахан, они, предположительно, готовили диверсию на заводе по производству БПЛА. Об этом сообщает местное агентство Mashreghnews.

«Иранские спецслужбы арестовали трех сотрудников украинской разведки, которые планировали атаковать завод беспилотников», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что официальных комментариев Киева относительно инцидента не поступало.

До этого украинские СМИ сообщили, что Украину могут ждать проблемы из-за удара США по Ирану.

В публикации издания «Страна» отмечалось, что затягивание США в длительный конфликт обнулит перспективы любой помощи Вашингтона, приведет к росту цен на нефть, что повлияет на укрепление позиций России, а также к расколу глобального Запада и вступлению его в эру «больших потрясений». В это время западным государствам «будет явно не до Украины», подчеркивает издание.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Ранее на Украине описали наилучший для Киева итог действий Трампа на Ближнем Востоке.

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