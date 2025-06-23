Премьер Японии может не поехать на саммит НАТО

Kyodo: премьер Японии Сигэру Исиба может отменить свою поездку на саммит НАТО

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба может отменить свою поездку на саммит НАТО, который должен пройти в Гааге. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на собственные источники.

Причины такого решения пока не раскрываются.

Аналогичный шаг сделал президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён. В его администрации пояснили отказ занятостью в связи с началом президентского срока и напряженной обстановкой на Ближнем Востоке.

Отмечается, что в последние годы японские лидеры регулярно участвовали во встречах с представителями Североатлантического альянса.

Саммит пройдет 24–25 июня в Гааге. Его темами станут вопросы сдерживания и обороны. Основная цель встречи — побудить государства — члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

При этом предстоящий саммит пройдет в очень сжатом формате, в котором запланирована лишь одна встреча на 2,5 часа. Как пишет The Times, программа адаптирована к стилю коммуникации президента США Дональда Трампа, который не любит длинные дипломатические встречи.

Ранее в Нидерландах прошла демонстрация против военной политики НАТО.