Зеленский после сорвавшейся встречи с Трампом анонсировал новую

ТСН: Зеленский может встретиться с Трампом в Гааге на саммите НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский может встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом на саммите НАТО в Гааге 24–25 июня, сообщает ТСН.

Лидер Украины заявил, что пока не уверен, что поедет в Нидерланды, но вероятность этой поездки большая.

«Решу накануне. Я хочу, безусловно, провести несколько встреч. И есть соответствующие приглашения от короля и от премьера», — сказал политик.

Он упомянул, что встреча с Трампом очень важна, но его поездка в Гаагу не зависит от контактов с президентом США. Однако, если они состоятся, лидеры обсудят санкции и давление на Россию.

«Мне кажется, что нам нужно говорить о новом дыхании в дипломатическом треке», — отметил Зеленский.

На этой неделе без итогового коммюнике завершился саммит G7 («Большой семерки»: США, Канады, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Японии) в Канаде. Страны-участницы не смогли согласовать свои позиции по разным аспектам, в первую очередь по украинскому конфликту. По сообщениям СМИ, главной проблемой стала позиция США. Сам президент Трамп покинул саммит досрочно и не провел обещанной встречи с Зеленским.

Ранее Украину «сократили» в повестке на саммите НАТО.