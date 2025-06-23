На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нетаньяху просил Трампа «закончить работу за него» в Иране

WSJ: Нетаньяху попросил Трампа закончить работу за него в Иране
close
Kevin Mohatt/Reuters

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху попросил президента США Дональда Трампа «закончить работу за него» в Иране. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Когда главный переговорщик г-на Трампа Стив Уиткофф готовился лететь в Оман для продолжения переговоров с иранцами по разоружению, г-н Нетаньяху начал массированную атаку на Иран. Сорвав переговоры и парализовав Иран в военном отношении, Нетаньяху попросил Трампа закончить работу за него», — говорится в сообщении издания.

В этой связи, считает WSJ, Нетаньяху может войти в историю не как лидер, который пропустил предупреждения об атаке 7 октября 2023 года, а как лидер, который «избавил Израиль от трех его величайших угроз, сокрушив ХАМАС, сломав Хезболлу и устранив ядерную угрозу со стороны Ирана».

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир. При этом в самой Исламской Республике утверждают, что удары США не нанесли значительный урон ее объектам.

Ранее сообщалось, что Трамп одобрил удар по Ирану во время игры в гольф.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами