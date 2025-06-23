Нетаньяху просил Трампа «закончить работу за него» в Иране

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху попросил президента США Дональда Трампа «закончить работу за него» в Иране. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Когда главный переговорщик г-на Трампа Стив Уиткофф готовился лететь в Оман для продолжения переговоров с иранцами по разоружению, г-н Нетаньяху начал массированную атаку на Иран. Сорвав переговоры и парализовав Иран в военном отношении, Нетаньяху попросил Трампа закончить работу за него», — говорится в сообщении издания.

В этой связи, считает WSJ, Нетаньяху может войти в историю не как лидер, который пропустил предупреждения об атаке 7 октября 2023 года, а как лидер, который «избавил Израиль от трех его величайших угроз, сокрушив ХАМАС, сломав Хезболлу и устранив ядерную угрозу со стороны Ирана».

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир. При этом в самой Исламской Республике утверждают, что удары США не нанесли значительный урон ее объектам.

Ранее сообщалось, что Трамп одобрил удар по Ирану во время игры в гольф.