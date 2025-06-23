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Французский офицер назвал главную причину успеха России на Украине

Экс-офицер ВС Франции Моро: баланс сил в конфликте на Украине смещен в пользу РФ
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Станислав Красильников/РИА Новости

Баланс сил в конфликте на Украине смещается в пользу России, несмотря на помощь Киеву со стороны западных союзников. Об этом заявил ТАСС бывший офицер-десантник французской армии Ксавье Моро.

«Киев не одинок и пользуется поддержкой НАТО, поэтому реальное соотношение — это альянс Украины и НАТО против России», — отметил он.

По словам Моро, Украина поставляет на фронт живую силу, а страны НАТО — военную технику и разведывательные данные о силах РФ.
«Несмотря на это, баланс смещается в пользу России», — подчеркнул французский военный.

20 июня директор Института Европы РАН Алексей Громыко сообщил, что на сегодняшний день именно Европа оказалась в авангарде конфликта на Украине и противостояния с Россией, а не США, поэтому перспективы нормализации отношений между Лондоном, Брюсселем и Москвой выглядят весьма отдаленными.

Ранее Песков рассказал о популизме в Европе.

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