Песков рассказал о популизме в Европе

В большинстве стран Европы восторжествовал «страшный популизм», и к власти пришли малокомпетентные и не имеющие долгосрочного плана действий политики. Такое мнение в интервью РБК на полях Петербургского международного экономического форума высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, это такие политики, которые не способны думать за горизонт своих следующих выборов, поэтому они «живут» только до следующих выборов.

Судьба своего народа, своей страны на следующие несколько десятилетий или столетий — категории, которыми думают, например, Китай и Россия, а европейцев это все не интересует, отметил Песков.

Он добавил, что такая политика — это последствия тектонических сдвигов на европейском континенте.

Также на полях ПМЭФ Песков заявил, что европейцы сами себе «отрезали ногу», когда отказались от дешевой энергии из России. По его словам, благополучие и спокойствие Европы держалось на двух столпах — на безопасности, которую обеспечивали США, и дешевой российской энергии.

Ранее Песков анонсировал объемное выступление Путина на ПМЭФ.