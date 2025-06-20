На сегодняшний день именно Европа оказалась в авангарде конфликта на Украине и противостояния с Россией, а не США, поэтому перспективы нормализации отношений между Лондоном, Брюсселем и Москвой выглядят весьма отдаленными. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал директор Института Европы РАН Алексей Громыко.

«Многие политики, у которых впереди еще несколько лет в соответствии с электоральными циклами, вложились в этот конфликт, в так называемую прокси-войну против России на Украине настолько, что у них присутствует жгучее желание не отступать, а продлевать столкновение, надеясь закончить все на условиях максимально неблагоприятных для России», — отметил эксперт.

Но ясно, что это не стратегия, а путь в тупик, добавил он.

Политический обозреватель Андрей Пинчук до этого говорил, что Германия может стать отправной точкой для перезагрузки отношений с Москвой.

Он напомнил, что до недавнего времени Берлин был главным экономическим союзником Москвы в Европе. Дешевые российские энергоресурсы обеспечивали немецкую промышленность, дипломатические связи двух стран укреплялись. Поэтому неспроста такой симбиоз раздражал США, считает политолог.

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