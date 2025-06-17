На Западе рассказали, о чем говорят слова Зеленского по поводу Одессы

Меркурис: слова Зеленского о планах РФ по Одессе выдали его панику

Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире Youtube-канала «The Duran» заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о планах РФ по захвату Одессы выдают его панику.

«Зеленский говорит, что русские идут за Одессой. <...> У него появляются признаки паники», — поделился эксперт.

Меркурис считает, что Зеленский до сих пор не осознавал всю ситуацию на фронте, но теперь ему предстоит учитывать текущую обстановку на поле боя.

До этого Зеленский заявил, что ВС РФ нанесли удар по Украине с использованием 440 дронов и 32 ракет.

По словам Зеленского, были атакованы Киев и Одесса, а также Черниговская, Житомирская, Кировоградская, Николаевская и Киевская области. Зеленский утверждает, что Россия якобы стремится продолжать конфликт.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также говорил о «массированном» ударе ВС РФ по территории республики «сотнями беспилотников и ракет».

Ранее в Киеве начались пожары после атаки «Гераней».