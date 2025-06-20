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Командир «Ахмата» поблагодарил россиян за терпение к происходящему в стране

Командир «Ахмата» Алаудинов попросил россиян молиться за страну
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов попросил россиян молиться за страну. Призыв военного был опубликован в Telegram-канале военкора Игоря Молотова.

«Бог нас не оставит, потому что Бог любит Россию, Бог любит нас, мы любим Бога», — заявил он.

По словам военного, Бог исполнит молитвы россиян, если они будут усердными. Также Алаудинов поблагодарил тех, кто «действительно с терпением и пониманием» относится к происходящему в России и в мире.

13 июня Алаудинов призвал мобилизовать до миллиона россиян из-за удара по Ирану.

По его словам, такое развитие событий необходимо, чтобы никто не пытался «играть» с Россией. Также, по его мнению, мобилизационные мероприятия помогут сплотиться и заранее подготовиться к потенциальной «большой войне». При этом он подчеркнул, что третья мировая война уже началась и обрела новые витки.

Ранее Путин заявил, что не видит угрозы для России в перевооружении НАТО.

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