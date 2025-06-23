В США заявили о «конце игры» на Украине

Президент США Дональд Трамп понял, что Российскую Федерацию на Украине победить невозможно. Об этом в эфире YouTube-канала Consortium News заявил бывший советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Рэй Макговерн.

«На Украине игра окончена. <…> Он (Трамп. — «Газета.Ru») уже понял, что на Украине не победить», — заявил эксперт.

По мнению Макговерна, главе Белого дома будет тяжело заключить сделку по Украине, так как ему теперь никто не доверяет.

Он также отметил, у РФ сформировался иммунитет к международному давлению. В такой ситуации американцам предстоят непривычные для них переговоры на равных, а не с позиции силы, считает эксперт.

До этого без итогового коммюнике завершился саммит G7, который проходил с 15 по 17 июня в Канаде. Страны-участницы не смогли согласовать свои позиции по разным аспектам, в первую очередь по украинскому конфликту. По сообщениям СМИ, главной проблемой стала позиция США. Сам президент Дональд Трамп покинул саммит заранее и не провел обещанной встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Почему Киев ничего не смог получить от саммита G7 — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что Украина сама дала России повод «разбомбить их к чертям».