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Постпред Ирана в ООН обвинил США в развязывании войны под ложным предлогом

Иран на заседании СБ ООН обвинил США в развязывании войны под ложным предлогом
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Eduardo Munoz/Reuters

Постоянный представитель Ирана при ООН Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности осудил удары США по ядерным объектам страны как акт агрессии, совершенный под надуманными предлогами. Его слова передает ТАСС.

Он также заявил, что народы Афганистана, Ирака и Ливии продолжают страдать из-за безответственной политики США.

«США, Великобритания, Франция и Израиль несут прямую ответственность за атаку против иранских гражданских лиц», — отметил дипломат.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир. При этом в самой Исламской Республике утверждают, что удары США не нанесли значительный урон ее объектам. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию последних событий.

Ранее Трамп заявил о колоссальных масштабах ущерба для иранских ядерных объектов.

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