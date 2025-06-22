Китай призывает СБ ООН предпринять оперативные действия по ситуации вокруг Ирана

Постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун потребовал от Совета Безопасности оперативных мер в связи с эскалацией вокруг Ирана. Об этом он заявил на экстренном заседании СБ ООН, созванном после ударов США по иранским ядерным объектам, передает ТАСС.

«Совет Безопасности несет главную ответственность за международный мир и не может бездействовать перед лицом кризиса», — подчеркнул дипломат, призвав к немедленной реакции организации.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир. При этом в самой Исламской Республике утверждают, что удары США не нанесли значительный урон ее объектам. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию последних событий.

Ранее МАГАТЭ подтвердило повреждения ядерных объектов Ирана после ударов США.